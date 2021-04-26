الاتحاد الإيطالي يهدد الأندية بالاستبعاد

كشف غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن الأندية التي تشارك في بطولات خارج إشراف الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات الوطنية للعبة.





ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافيناقوله: أي طرف يفكر في الانضمام لبطولة لا تخضع لإشراف اليويفا والفيفا والاتحاد الإيطالي ستفقد عضويتها.



