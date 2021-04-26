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الاتحاد الإيطالي يهدد الأندية بالاستبعاد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن الأندية التي تشارك في بطولات خارج إشراف الاتحادين الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) لن يسمح لها بالمشاركة في البطولات الوطنية للعبة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن غرافيناقوله: أي طرف يفكر في الانضمام لبطولة لا تخضع لإشراف اليويفا والفيفا والاتحاد الإيطالي ستفقد عضويتها.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإيطالي للعبة الشعبية هذه التصريحات قائلا إن الأندية التي تنضم لبطولات خارج مظلة الاتحادات الرسمية، مثل دوري السوبر الأوربي الذي انهار بعد أيام من الإعلان عنه، لن يسمح لها بالمنافسة في البطولات المحلية في إيطاليا.

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