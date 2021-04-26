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الزمالك يضرب البنك الأهلي برباعية في الدوري المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح نادي الزمالك في تحقيق فوز ثمين على البنك الأهلي 4-1، في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وسجل هدف الزمالك الأول يوسف أوباما في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز أحداد هدفين في الدقيقتين 18 و43، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الرابع في الدقيقة الأخيرة.

 

 

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 39 في صدارة الدوري المصري الممتاز، لحين خوض الأهلي مبارياته المؤجلة.

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