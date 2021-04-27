برلمانيه: قرارات وزير التعليم بشأن انتهاء العام الدراسي الحالي مفاجئة للجميع

قالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انتهاء العام الدراسي الحالي، والذي من المقرر انتهائه في شهر أبريل الجاري لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، جيدة وذلك حفاظًا على صحة الطلاب من الفيروس، وللحد من انتشار كورونا.





وأكدت" عصفور" فى تصريح لبوابة " الفجر " أن أولياء الأمور دائمًا يشكون بسبب قرارات الوزير السريعة والمفاجئة، متابعة: "على الأقل يجب إخبار ولي الأمر بالخطة منذ بدء الفصل الدراسي حتى يستعد الطالب ولا يكون هناك ضغطًا نفسيًا وماديًا على ولي الأمر".





وأوضحت عضو لجنة التعليم: "يجب وضع خطة من الوزارة لتوزيع المنهج، ومن الأفضل أن نبدأ بالوحدات الأكثر أهمية حتى يستفيد الطالب منها، والوحدات الأقل أهمية يتم الاستغناء عنها".





وأشارت النائبة إلى أن القرارات مفاجئة للجميع، ويجب أن تضع وزارة التعليم خطة من أول الفصل الدراسى، وخطة بديلة أيضُا فى حالة وجود الأزمات مثل أزمة كورونا.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



