Advertisements

برلمانيه: قرارات وزير التعليم بشأن انتهاء العام الدراسي الحالي مفاجئة للجميع

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:54 ص
أمل عصفور
أمل عصفور
إيمان أسامة
Advertisements
قالت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرارات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن انتهاء العام الدراسي الحالي، والذي من المقرر انتهائه في شهر أبريل الجاري لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، جيدة وذلك حفاظًا على صحة الطلاب من الفيروس، وللحد من انتشار كورونا.

وأكدت" عصفور" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن أولياء الأمور دائمًا يشكون بسبب قرارات الوزير السريعة والمفاجئة، متابعة: "على الأقل يجب إخبار ولي الأمر بالخطة منذ بدء الفصل الدراسي حتى يستعد الطالب ولا يكون هناك ضغطًا نفسيًا وماديًا على ولي الأمر".

وأوضحت عضو لجنة التعليم: "يجب وضع خطة من الوزارة لتوزيع المنهج، ومن الأفضل أن نبدأ بالوحدات الأكثر أهمية حتى يستفيد الطالب منها، والوحدات الأقل أهمية يتم الاستغناء عنها".

وأشارت النائبة إلى أن القرارات مفاجئة للجميع، ويجب أن تضع وزارة التعليم خطة من أول الفصل الدراسى، وخطة بديلة أيضُا فى حالة وجود الأزمات مثل أزمة كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام ٢٦، ٢٧، ٢٨ وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثاني الثانوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التربية والتعليم نهايه العام الفجر التعليم

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 5 ساعات

"قتلها ولفها في بطانية".. ننشر اعترافات المتهم بقتل الطفلة "جنى" بالفيوم

منذ أقل من نصف ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين

منذ 5 دقائق

مفاجأة.. الكشف عن وجهة كلوب المقبلة

منذ ساعة و 13 دقيقة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أمهات مصر يشكرن "التعليم" على قرار انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل بنهاية أبريل

بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

ما لا تعرفه عن قرار انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل

التعليم تعلن موعد بدء الإجازة الصيفية

أبرزها نهاية العام الدراسي لسنوات النقل.. تعرف على قرارات التعليم الجديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من مناهج الثانوي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك و البنك الأهلي اليوم الاثنين

07:35 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

02:13 ص

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى