بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري





استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة المصري غدا والتي ستقام على ستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلا من :-



