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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري
الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:32 م
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة المصري غدا والتي ستقام على ستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
كريم نيدفيد وجونيور أجاي وعلي معلول ومحمد محمود ومحمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف بسبب الإصابة، ومحمود وحيد لعدم الجاهزية، ووالتر بواليا لوجهة نظر فنية.
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