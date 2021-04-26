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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 9 لاعبين من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة المصري غدا والتي ستقام على ستاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :- 

كريم نيدفيد وجونيور أجاي وعلي معلول ومحمد محمود ومحمود متولي وبدر بانون وأيمن أشرف  بسبب الإصابة، ومحمود وحيد لعدم الجاهزية، ووالتر بواليا لوجهة نظر فنية.

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