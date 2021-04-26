زيدان يرد على احتمالية تعرض ريال مدريد للظلم أمام تشيلسي

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل دوري إسبانيا إنه لا يتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أي عقوبات على النادي الملكي بسبب دوره في الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي الجديد المثير للجدل في الأسبوع الماضي.

وبعد أيام قليلة فقط من إعلان 12 ناديا أوروبيا بارزا عن إطلاقه انهار المشروع وسط احتجاجات واسعة النطاق من جانب الجمهور والأجهزة المشرفة على إدارة شؤون اللعبة والحكومات.

واختير فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد رئيسا للدوري الأوروبي المنهار، ويبدو أنه كان أحد أهم مؤسسي البطولة التي لم يعد لها وجود تقريبا بعد انسحاب معظم الأندية التي شاركت في الإعلان عنها.

وتحدث البعض عن أن اليويفا سيفرض عقوبات على الأندية التي شاركت في الإعلان عن دوري السوبر، بينما رفض زيدان إمكانية استبعاد فريقه من المنافسة الأوروبية.

وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحافي قبل مباراة فريقه في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي الثلاثاء: من العبث التفكير في استبعادنا من دوري الأبطال في الموسم المقبل. تردد كلام كثير لكن كل ما يمكننا القيام به هو التركيز على مباراة الثلاثاء. أما الباقي فلا شأن لنا به. والكلام لا يتوقف لكن بالنسبة لي فأنا أرغب في بقاء ريال مدريد في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وأضاف زيدان: رئيس النادي بيريز يعرف شعوري الداخلي تجاه دوري السوبر. نركز فقط على مباراة الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحكام ربما يعاملون ريال مدريد بصورة مختلفة الآن لكن زيدان يرفض كل هذه التكهنات.

وقال عن ذلك: الأمر الوحيد المهم بالنسبة لنا هو ما يحدث على أرض الملعب. الحكم سيؤدي عمله ونحن نفكر فقط في الأداء. لأننا إذا فكرنا في كل ما يقال فلن يكون ذلك في صالحنا. سنقاتل طوال 90 دقيقة في هذه المباراة ولن ندخل في أي أمور أخرى.

وسيخوض ريال مدريد المباراة أمام الضيف اللندني محروما من جهود المدافعين المصابين سيرجيو راموس ولوكاس فاسكيز وفيرلان ميندي ولاعب الوسط فيدريكو فالفيردي المصاب بكورونا.

وهناك أيضا أخبار طيبة للفريق تتمثل في اكتمال لياقة لاعب الوسط توني كروس والمهاجم إيدن هازارد لاعب تشيلسي السابق واستعدادهما لخوض المواجهة.