برلماني: لن نتقبل العزاء في ضحايا حوادث القطارات إلا بعد محاسبة المتسببين

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "لن نتقبل العزاء في ضحايا حوادث القطارات خلال الفترة الماضية حتى يحصل الشهداء والمصابين على حقوقهم بمحاسبة المتسببين".





وتابع "درويش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "نحن أمام حوادث وجعت الشعب المصري، وأقل شيء أن ينالوا المتسببين للمحاسبة وينالوا جزائهم"، مستكملًا: "مرفق السكك الحديدية قديم ومتهالك".





وأوضح أن ما قيل اليوم في مجلس النواب مع وزير النقل "كلام في منتهى الخطورة"، لافتًا إلى أن وزير النقل أكد أنه مرفق متهالك.



