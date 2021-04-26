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برلماني: لن نتقبل العزاء في ضحايا حوادث القطارات إلا بعد محاسبة المتسببين
الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:42 م
أمنية فوزي
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قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "لن نتقبل العزاء في ضحايا حوادث القطارات خلال الفترة الماضية حتى يحصل الشهداء والمصابين على حقوقهم بمحاسبة المتسببين".
وتابع "درويش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "نحن أمام حوادث وجعت الشعب المصري، وأقل شيء أن ينالوا المتسببين للمحاسبة وينالوا جزائهم"، مستكملًا: "مرفق السكك الحديدية قديم ومتهالك".
وأوضح أن ما قيل اليوم في مجلس النواب مع وزير النقل "كلام في منتهى الخطورة"، لافتًا إلى أن وزير النقل أكد أنه مرفق متهالك.
وأشار إلى أن أكثر من 25 مليون مواطن مصري يستخدمون مرفق السكة الحديد، معلقًا: "مش من النطقي إن كل واحد وهو رايح يركب قطر ينطق الشهادتين"، مستكملًا: "نحن في معركة بقاء، ووجود 126 من عناصر الإخوان في مرفق السكة الحديد شيء غير صحيح"، مضيفًا: "نحتاج إلى منظومة متكاملة في هيئة السكة الحديد؛ لحماية أرواح المواطنين".
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