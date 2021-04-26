بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

جدد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الساعات الماضية مفاوضاتهم من أجل الحصول على واحدة من الصفقات التي يسعى النادي الاهلي للحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وعلى الرغم من توقيع كريم فؤاد لاعب نادي إنبي على عقود رغبة تمهيدًا لإنضمامه للنادي الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالفلعة الحمراء إلى أن بيراميدز وعد اللاعب بالحصول على مقابل مادي كبير من أجل التوقيع لهم.

حيث جاء العرض بمقابل مادي كبير للغاية يُقدر بـ2.5 مليون دولار أمريكي للحصول على خدمات اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن.

يُذكر أن موسيماني طلب الحصول على توقيع كريم فؤاد بعض المستوى المميز الذي ظهر به مع منتخب مصر الأوليمبي وكذلك ناديه في بطولة الدوري المصري الممتاز.