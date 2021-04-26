Advertisements

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

جدد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الساعات الماضية مفاوضاتهم من أجل الحصول على واحدة من الصفقات التي يسعى النادي الاهلي للحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

 

وعلى الرغم من توقيع كريم فؤاد لاعب نادي إنبي على عقود رغبة تمهيدًا لإنضمامه للنادي الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالفلعة الحمراء إلى أن بيراميدز وعد اللاعب بالحصول على مقابل مادي كبير من أجل التوقيع لهم.

 

حيث جاء العرض بمقابل مادي كبير للغاية يُقدر بـ2.5 مليون دولار أمريكي للحصول على خدمات اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن.

 

يُذكر أن موسيماني طلب الحصول على توقيع كريم فؤاد بعض المستوى المميز الذي ظهر به مع منتخب مصر الأوليمبي وكذلك ناديه في بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ 12 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

منذ 39 دقيقة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

11:02 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:03 م

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

10:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى