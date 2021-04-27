بعد حوادث القطارات.. برلماني: وزير النقل له رصيد وعلى درجة عالية من الكفاءة

علق النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على جلسة وزير النقل بمجلس النواب، قائلًا: "قطاع السكك الحديدية أهمل وتعرض للكثر من الفساد".





وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرفق السكة الحديد مرفق له طبيعة خاصة عن باقي مرافق الدولة.



