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بعد حوادث القطارات.. برلماني: وزير النقل له رصيد وعلى درجة عالية من الكفاءة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:48 ص
عاطف مغاوري
عاطف مغاوري
أمنية فوزي
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علق النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على جلسة وزير النقل بمجلس النواب، قائلًا: "قطاع السكك الحديدية أهمل وتعرض للكثر من الفساد".

وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرفق السكة الحديد مرفق له طبيعة خاصة عن باقي مرافق الدولة.

وتابع: "الناس اعتادوا إن مع كل حادثة قطار يذهب الوزير، لو ذهب الوزير نكون كده قطعنا خطة تطوير للسكك الحديدية، لدينا لهذا الوزير رصيد؛ لأنه على درجة عالية من الكفاءة والحفاظ على المصلحة الوطنية من خلال عمله بالقوات المسلحة من قبل".

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