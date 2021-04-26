البورصة الأمريكية تتخلى عن مكاسبها بالختام

تخلت البورصة الأمريكية عن مكاسبها في نهاية التعاملات ليفقد مؤشرإس آند بي 500 بعض قوته يوم الإثنين ، لكنه ظل بالقرب من المستويات المرتفعة القياسية حيث يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مليء بالبيانات مثل أرباح الشركات وتأكيد إضافي على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتفظ بسياسته الصديقة للسوق.





وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.03٪ أو 11 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.31٪، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى قياسي له عند 4194.17، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.97٪.





من المتوقع أن يكون الأسبوع الأكثر ازدحامًا في موسم أرباح الشركات هو تحرك السوق مع تقارير الشركات الكبرى، بما في ذلك شركة تسلا (NASDAQ: NASDAQ:TSLA)، والتي ستقدم تقريرًا بعد الإغلاق في وقت لاحق يوم الاثنين.





لقد تجاوزت موجة أرباح الشركات التي شوهدت حتى الآن تقديرات وول ستريت إلى حد كبير، وإذا استمر الزخم، فقد يكون مؤشر S&P 500 جاهزًا لتحقيق أفضل أداء للأرباح الفصلية منذ أكثر من عقد.





"إذا كانت نسبة 84٪ هي النسبة المئوية النهائية [للشركات التي تفوقت على تقديرات ربحية السهم ربع السنوية] للربع، فإنها ستربط العلامة (مع الربع الثاني من 2020 والربع الثالث من 2020) لأعلى نسبة من شركات S&P 500 التي أعلنت عن مفاجأة إيجابية في EPS منذ بدء FactSet تتبع هذا المقياس في عام 2008، "ما ذكرته FactSet في ملاحظة.





وجب على المستثمرين أن يوازنوا بين النتائج الفصلية القوية والمخاوف الجديدة من تزايد حالات الوباء العالمية قد تؤخر الانتعاش الاقتصادي العالمي.





في ظل هذه الخلفية استأنف المتداولون الدوريون صعودهم للأعلى، مع صعود الطاقة والمؤسسات المالية.





اتبعت أسهم الطاقة انتعاش أسعار النفط للأعلى حيث يراهن المستثمرون على أن منتجي النفط الرئيسيين، المقرر أن يجتمعوا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيضطرون إلى تأجيل خطط زيادة الإنتاج لأن قفزة في كوفيد-19 الوبائية العالمية تهدد الطلب.





وفي الوقت نفسه، تواجه أسهم قطاع التكنولوجيا أسبوعًا كبيرًا من الأرباح حيث من المقرر أن تعلن الشركات الخمس الكبرى عن نتائج ربع سنوية اعتبارًا من يوم الثلاثاء.





أبلغت شركة ألفابيت (NASDAQ: GOOGL)، وشركة ميكروسوفت (NASDAQ: MSFT) عن أرباح ربع سنوية يوم الثلاثاء، وفيسبوك (NASDAQ: FB)، وأبل (NASDAQ: AAPL) يوم الأربعاء. تقارير Amazon.com (NASDAQ: AMZN) يوم الخميس.





وقد ساعد ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا أيضًا على ارتفاع أسهم الرقائق حيث تحدثت وول ستريت عن آفاق القطاع قبل النتائج الفصلية من أدفانسد مايكرو ديفايسز (NASDAQ:AMD) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.





قال Morgan Stanley NYSE: MS في مذكرة: "أتوقع تقارير قوية في جميع أنحاء الصناعة مع تساؤلات أكبر حول قيود العرض، بالإضافة إلى استدامة هذه القوة وما يتم تسعيره بالفعل في الأسهم".





في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيركز الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على قرار السياسة النقدية المقرر يوم الأربعاء. يتوقع الكثيرون من البنك المركزي أن يقف مكتوف الأيدي بشأن السياسة النقدية، حيث سينصب التركيز على المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول.