مقتل شاب بطعنة نافذة في مشاجرة ببورسعيد

استقبلت مستشفى آل سليمان بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، شابًا يبلغ من العمر ٢١ سنة جثة هامدة نتيجة مشاجرة خلف قرية 'الكناري" فندق بالما حاليا بمنطقة طرح البحر.





وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد ومساعد وزير الداخلية، بلاغ يفيد بمصرع شاب إثر طعنه نافذة بالصدر، أثناء مشاجرة بين الشباب بمنطقة طرح البحر.





وصل أحمد سعد محمود بمعرفة الشباب بأدعاء اعتداء عليه خلف قرية الكناري، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بالظهر من الناحية اليسرى أدت لوفاته فى الحال.



