أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-4-2021

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بين مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





يأتي ذلك وسط ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرارها بشأن أسعار الفائدة والذي من المقرره أن تعلنه بعد غد الأربعاء.





وسجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلى ومصر، في حين جرى تداوله في الغالبية العظمى من البنوك عند سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





وقال مصرفيون "إن سوق الصرف تترقب قرار لجنة السياسات بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة بعد غد الأربعاء، وسط توقعات بالإبقاء على معدلاتها دون تغيير في ضوء المتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة واتجاه بعض البنوك المركزية لرفع الفائدة لمحاولة استقطاب صناديق الاستثمار الأجنبية".





وعلى صعيد بقية العملات، سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو 18.87 جنيه للشراء و19.03 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.64 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع.





وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدينار الكويتي 49.05 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع، الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.