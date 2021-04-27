Advertisements

دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


بعدما وجد المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) المتهمة كاميليا (دينا الشربيني) شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل قصر النيل حوارًا بينهما كشف عن سر جديد حول والدتها، والتي هربت مع فهمي السيوفي (تامر ضيائي) وتركتها وهي ووالدها، لتشعر في لحظة أن فهمي السيوفي هو من دمّر حياتها وأخذ منها كل شيء وتزداد أسباب انتقامها منه، لتأكد أنها لم تقتله، بل قررت الانتقام من عائلته لآخر أيام حياتها.

وتعاطف المقدم خالد نوح مع كاميليا، حيث رفض وضع الكلبشات في يديها، كما لم يذهب بها إلى السجن، بل أودعها في شقة أخيها منير (عمرو السعيد) بالقاهرة، ولكن ظلت الشكوك تحوم حول منير، ليحذَر كاميليا عدم الوثوق فيه خالد نوح، لأنه ربما يخطط للقبض عليها بطريقة أكثر إثارة، فهل ينصب المقدم خالد فخًا لـكاميليا؟

وشهدت الحلقة مفاجأة كبيرة تتمثل في ظهور منصور السيوفي (صبري فواز) باحثًا عن الذهب، بعدما خطف ممدوح سلامة (ممدوح البزاوي) من بيته بالتعاون مع المحامي عزت (صلاح عبد الله) وعلاء وجيه (محمد محمود عبد العزيز) ليطلبوا منه الكشف عن الكنز الذهبي لـفهمي السيوفي، فهل كاميليا شريكتهم في تلك الخطة الكبرى؟ ومتى سيكشف منصور السيوفي نفسه للجميع.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.
دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"
دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"
دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"
دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"
دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"
دينا الشربيني بريئة من القتل والسيوفي على قيد الحياة في "قصر النيل"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصر النيل الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

ننشر صورة الطفل "رحيم" بعد قتله على يد والدته ببولاق الدكرور

منذ أقل من نصف ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ ساعتين

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

منذ ساعة و 20 دقيقة

خاص.. حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري البورسعيدي

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 12 ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يرد على احتمالية تعرض ريال مدريد للظلم أمام تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني تتبّع دماء زوجها في قصر النيل

"ندية جوا الكادر" و"صداقة خارج الكادر".. صورة تعكس العلاقة بين أحمد مجدي ودينا الشربيني

دينا الشربيني في وجه عائلة السيوفي: "كان ليه تار دلوقتي بقوا اثنين" (فيديو)

السُم في دولاب دينا الشربيني بـ"قصر النيل"

دينا الشربيني تقتل فهمي السيوفي في "قصر النيل"

دينا الشربيني تتحالف مع عناصر بعائلة السيوفي للانتقام في "قصر النيل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

11:02 م

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

11:59 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

11:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى