ننشر صورة الطفل "رحيم" بعد قتله على يد والدته ببولاق الدكرور

حصلت بوابة "الفجر" على صورة الطفل "رحيم" البالغ من العمر ٣ أشهر بعد قتله على يد والدته خنقا ببولاق الدكرور.





وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس المتهمة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل رضيعها ٣ أشهر، انتقامًا من والده ببولاق الدكرور





واصطحب فريق من النيابة، بجنوب الجيزة، المتهمة بخنق رضيعها البالغ من العمر ٣ أشهر، لتمثيل الجريمة، لكشف ملابسات الواقعة.



