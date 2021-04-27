عمرو أديب يطالب بتغيير طريقة التوظيف: "حتى يستقيم حال البلد"

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على أحداث جلسة وزير النقل في مجلس النواب اليوم: "كامل الوزير النهاردة هاشتاج"، مشيرا إلى أن ما تحدث فيه "الوزير" هو مشكلة الموظف العام، وكيف يمكن محاسبته.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الاثنين، إلى أنه يرى أن الموظف المهمل أخطر بكثير من مليون شخص من جماعة الإخوان المسلمين، ولن يستقيم حال مصر إلا بتغيير طريقة التوظيف والعمل، منوها بأن هناك موظفين يقبضوا مبالغ ضخمة، وإنتاجهم "صفر".