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شاهد.. أحمد موسى عن إعدام قتلة شهداء كرداسة: "القلوب هترتاح"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:30 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تنفيذ وزارة الداخلية أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، إن "شهداء رجال الشرطة أحياء عند ربهم يرزقون".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن اليوم القصاص لرجالنا من الشرطة المصرية، اليوم الراحة تعود لقلوب أسر شهداء مذبحة كرداسة بعد القصاص من الإرهابيين القتلة"، متابعا: " النهاردة هترتاح القلوب بالقصاص ولسة ولسة العدالة هتأخد مجراها".

وأكمل: "العدالة في مصر تأخذ مجراها دائما، والدولة المصرية لديها مؤسسات قوية قادرة على ردع أي مجرم أو إرهابي".

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