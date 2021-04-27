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رئيس ملوي: استمرار أعمال رش وتطهير كافة المنشآت الحكومية ودور العبادة
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:56 ص
أحمد الخميسي
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عقد اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن ملوي، الاثنين؛ للوقوف على مستجدات الوضع لفيروس كورونا، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها داخل القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة.
وأشار "السايس"، إلى استمرار أعمال رش وتطهير كافة المنشآت الحكومية ودور العبادة ومواقف السيارات، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الواقية، خاصة في الأماكن العامة، ووسائل المواصلات.
وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تُنفذ ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات بالقرى المستهدفة مع عرض تقرير يومي مصور في كافة القطاعات للعرض على رئيس المركز..
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