أحمد موسى: حان الوقت لتنفيذ الإعدام بحق المحكوم عليهم (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا ينتهجون إلا الإرهاب وينفذوه ويخططون له، ويحضون على الكراهية واغتالوا أبنائنا من رجال الشرطة بدم بارد.





وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان مثّلوا بجثث شهداء الشرطة في قسم شرطة كرداسة، مردفا: القصاص واجب وحق علينا لعودة حقوق الشهداء.





وأشار الإعلامي، إلى أنه تم تحقيق كل مطالب الإرهابيين خلال المحاكمات، وجاءوا بالمحامين الذين أرادوهم، موضحا أن العدالة لن تترك مجرم إرهابي عليه حكم بات واجب النفاذ أن يلغى أو يؤجل.



