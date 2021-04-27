المنيا يواصل تدريباته.. والأحد القادم أولى الوديات





يواصل الفريق الأول للكرة القدم بنادي المنيا تدريبات خلال معسكره الداخلي خلال فترة شهر رمضان علي ملعب نادي المنيا بمدينه المنيا الجديدة ، وذلك لإعداد اللاعبين بدنيًا ومهاريًا للعودة للمنافسات واستمرار المنافسة على الصعود.



أكد شديد قناوي المدير الفني للفريق، أن خطة التدريب تسير بنجاح وفقًا لرؤيته استعداداً للمنافسة للصعود، معلنًا عن موعد أولى مبارياته الودية خلال رمضان، والتى سيستضيف خلالها فريق المنيا فريق سمالوط، في المباراة التى ستقام في التاسعه والنصف مساء الأحد المقبل.



كما حرص العميد محمود السبيعي أمين صندوق نادي المنيا على حضور التدريبات ومتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالفريق؛ للإطمئنان على مستوى اللاعبين وسير التدريبات بنجاح.



والجدير بالذكر، أن فريق المنيا يملك 38 نقطة بعد تعادله مع الاعلاميين في الجولة 21 من الدوري، وذلك بفارق 7 نقاط عن الشرقية للدخان المتصدر.