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بدلاء الزمالك يخوضون تدريبات بدنية بعد مواجهة البنك الأهلي
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:14 ص
رامي بشاي
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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والذين لم يشاركوا في مواجهة البنك الأهلي لبعض التدريبات البدنية عقب انتهاء المباراة.
وقاد أحمد عصمت مسئول الأحمال بالجهاز الفني للزمالك، الفقرة البدنية عقب انتهاء المباراة بفوز الزمالك على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة السابعة عشرة للدوري والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.
ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣٩ نقطة، وذلك بعد أن خاض الأبيض ١٧ مباراة.
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