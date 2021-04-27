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خاص.. حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري البورسعيدي
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:14 ص
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي السبب وراء استبعاد الكونغولي والتر بواليا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام المصري.
وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره المصري البورسعيدي ولم تشمل اسم المهاجم الكونغولي.
وقال المصدر إن استبعاد والتر بواليا من قائمة الأهلي لمباراة الغد جاء لوجهة نظر فنية من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.
وأضاف بأن والتر بواليا لا يعاني من أي إصابة ولا يوجد هناك أي أزمة واستبعاده قرار فني من الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره المصري في التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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