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خاص.. حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري البورسعيدي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي السبب وراء استبعاد الكونغولي والتر بواليا من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام المصري.

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام نظيره المصري البورسعيدي ولم تشمل اسم المهاجم الكونغولي.

وقال المصدر إن استبعاد والتر بواليا من قائمة الأهلي لمباراة الغد جاء لوجهة نظر فنية من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني.


وأضاف بأن والتر بواليا لا يعاني من أي إصابة ولا يوجد هناك أي أزمة واستبعاده قرار فني من الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره المصري في التاسعة والنصف من مساء غد الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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