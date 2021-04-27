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باريس سان جيرمان يمدد عقد نافاس

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
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مدد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس عقده مع باريس سان جيرمان لعام إضافي، لينتهي بذلك في عام 2024، وذلك حسبما أعلن النادي الفرنسي اليوم.

ويُظهر هذا الإعلان، الذي جاء قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال، الثقة الكبيرة للبي إس جي في حارسه، والذي أصبح لا غنى عنه في التشكيل الأساسي للفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكتب رئيس النادي، ناصر الخليفي، عبر تويتر "أنا سعيد للغاية بتمديد عقد كيلور نافاس. فهو أفضل حارس في العالم. يلهمنا ثقة كبيرة وجماهيرنا تعشقه".

وأضاف أن الحارس السابق لريال مدريد وليفانتي سيكون "حاسماً في المواجهات الكبيرة بنهاية الموسم الجاري وفي الأعوام المقبلة".

يذكر أن نافاس (34 عاماً) كان انضم للفريق الباريسي في عام 2019 قادماً من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.

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