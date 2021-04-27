أحمد موسى يطالب بفصل العناصر الإخوانية من السكك الحديدية (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل أقر بوجود عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان الإرهابية بهيئة السكك الحديدية، معلقا: "كارثة".





وتابع "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، لإثنين، أن البرلمان يدرس إجراء تعديل قانوني لفصل متعاطي المخدرات من السكك الحديدية"، مطالبا بأن يشمل التعديل فصل العناصر المنتمية للإخوان أيضا.



