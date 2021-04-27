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نقيب أطباء سوهاج: نسبة الإشغال في العناية المركزة وصلت 100%

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود فهمي، نقيب أطباء سوهاج، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بإصابات كورونا في المحافظة، وهناك دعمًا كبيرًا من قبل المسؤولين، معقبًا: "سوهاج دخلت بؤرة الاهتمام، خاصة مع انتشار الوباء بصورة كبيرة".

ولفت" فهمي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن نسبة ارتداء الكمامة في سوهاج كانت لا تزيد عن 10%، مشيرًا إلى نسبة الإصابات لم تقل، ولكن هناك تعامل جيد مع الإصابات من خلال توفر الأوكسجين وأسرة العناية المركزة.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال في العناية المركزة في سوهاج تصل لـ100%، نتيجة زيادة الإصابات، معقبًا: "في ناس بتنتظر دورها للدخول إلى العناية المركزة".

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