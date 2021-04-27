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سله طنطا تفوز على جزيرة الورد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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استطاع الفريق الأول لكرة السلة بنادي طنطا الفوز على جزيرة الورد ضمن منافسات دور الثمانية best of 5 الفرق من التاسع إلي السادس عشر.

حيث فاز ابناء السيد البدوي بنتيجة 100 مقابل 92 لجزيرة الورد بعد الوصول للوقت الإضافي والتعادل في الكورتر الرابع والأخير رغم تقدم طنطا في الثلاثة الأولي.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث لنادي طنطا حيث استطاع ابناء السيد البدوي الفوز في أول لقائين على صالة الفريق الطنطاوي وصالة جزيرة الورد بالمنصورة، وبهذا الفوز لن يحتاج الفريق الطنطاوي خوض أخر لقائين.

جدير بالذكر أن طنطا بعد هذا الفوز الثالث على التوالي سينافس على الترتيب من المركز التاسع إلي الثاني عشر.

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