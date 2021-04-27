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بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 27 إبريل 2021، 15 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان
بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

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