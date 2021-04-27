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بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:04 ص
أمنية فوزي
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 27 إبريل 2021، 15 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وجاءت التوقعات كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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