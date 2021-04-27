مستشار الرئيس: لقاح كورونا لا يحتوي على فيروس حي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن القول بأن الشخص الذي يحصل على لقاح كورونا يصبح حامل للفيروس ومُعدي أمر غير صحيح، خاصة أن اللقاح يحتوي على فيروس ميت، وغير مؤثر.





وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الأعراض الرئيسية والأساسية للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة لم تتغير، ولم تسجل أي أعراض أخرى مستحدثة في مصر أو العالم.



