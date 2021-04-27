Advertisements

مستشار الرئيس: لقاح كورونا لا يحتوي على فيروس حي

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:30 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن القول بأن الشخص الذي يحصل على لقاح كورونا يصبح حامل للفيروس ومُعدي أمر غير صحيح، خاصة أن اللقاح يحتوي على فيروس ميت، وغير مؤثر.

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الأعراض الرئيسية والأساسية للإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثالثة لم تتغير، ولم تسجل أي أعراض أخرى مستحدثة في مصر أو العالم.

ولفت إلى أن بعض المصابين يشعرون بحاسبة بالعين او الإسهال، وهذه الأعراض سجلت في الموجة الأولى والثانية، مضيفًا أنه حصل على لقاح كورونا منذ فترة طويلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس لقاح كورونا كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة روجينا في وجهها أثناء تصوير "بنت السلطان"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يشترط هذا الأمر قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة: 80% من إصابات كورونا بسيطة وتشبه الانفلونزا

مستشار الرئيس: 38 لقاحًا لكورونا في مراحل التجارب النهائية

أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد يكشف موعد وصول لقاح استرازينكا إلى مصر (فيديو)

عوض تاج الدين: لم يعاني أحد من أعراض جانبية للقاح كورونا

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة عن إصابات كورونا بمصر

مستشار الرئيس للصحة: كل اللقاحات التي تدخل لمصر تخضع لمعايير دقيقة جدًا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

02:13 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى