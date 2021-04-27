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ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري.

غيابات الأهلي أمام المصري البورسعيدي
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المصري البورسعيدي ضمن إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري، في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وحقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري، في المواجهة على ملعب بتروسبورت .

ويفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي 9 لاعبين هم جونيور أجايي، على معلول، محمود وحيد، كريم نيدفيد، محمد محمود، محمود متولي، حمدي فتحي، بدر بانون بسبب الإصابات، بجانب والتر بواليا بقرار فني.

ويحاول مسؤولو الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة أحمد أبو عبلة تأهيل أيمن أشرف، بعد حصوله على راحة من لقاء إنبي بسبب الإجهاد والإصابات العضلية.

وفي سياق آخر، يختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي.

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