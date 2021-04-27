Advertisements

عمرو أديب: "لو القطار مش جاهز ميطلعش.. عن ما حد ركب"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:56 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تحقيقات النائب العام في حوادث القطارات الأخيرة كشفت كم ضخم من الإهمال، والتزوير، مضيفا: "هو الكلام ده ليه مش بشوفه في العاصمة الإدارية أو قطاعات معينة".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن القطار لا يفرق عن الطائرة، معلقا: "لو القطار مش جاهز ميطلعش.. عن ما حد ركب"، مشددا على اهمية حصول الموظف على حقه حتى يؤدي واجبه بشكل كامل.

وعن تصريح وزير النقل عن رصد 162 عنصر متطرف بالهيئة، وتويعهم على وظائف اخرى، علق، "هتوديهم فين.. السرطان يا معالي الوزير بيتقص، واحد بيودي البلد في داهية"، معتبرا أن السرطان الأساسي ليس الإخوان وإنما الإهمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب حوادث بوابة الفجر القطارات الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

هل هناك إمكانية لفرض حظر تجوال؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 7 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ ساعتين

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف عن نقطة ضعف إثيوبيا

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يفتح النار على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر: "أنت مين"

عمرو أديب: "القطار اللي مش جاهز مايطلعش"

أديب: "محدش فاهم إيه سبب الهجوم على الشعراوي الآن"

بيفكرني بكفار قريش.. عبير صبري تعلق على فيديو "مُعذب الطفلة" الفلسطيني

بعد إصابة سائق بسبب إلقاء بعض الأطفال "طوب" على القطار.. عمرو أديب: "إيه الغل دا"

بعد سقوط الهضبة.. عمرو أديب: "ركبه حديد"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

وزير الري الأسبق يكشف عن نقطة ضعف إثيوبيا

02:31 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

12:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى