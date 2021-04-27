عمرو أديب: "لو القطار مش جاهز ميطلعش.. عن ما حد ركب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تحقيقات النائب العام في حوادث القطارات الأخيرة كشفت كم ضخم من الإهمال، والتزوير، مضيفا: "هو الكلام ده ليه مش بشوفه في العاصمة الإدارية أو قطاعات معينة".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن القطار لا يفرق عن الطائرة، معلقا: "لو القطار مش جاهز ميطلعش.. عن ما حد ركب"، مشددا على اهمية حصول الموظف على حقه حتى يؤدي واجبه بشكل كامل.



