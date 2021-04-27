Advertisements
عمرو أديب: "لو القطار مش جاهز ميطلعش.. عن ما حد ركب"
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:56 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تحقيقات النائب العام في حوادث القطارات الأخيرة كشفت كم ضخم من الإهمال، والتزوير، مضيفا: "هو الكلام ده ليه مش بشوفه في العاصمة الإدارية أو قطاعات معينة".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى أن القطار لا يفرق عن الطائرة، معلقا: "لو القطار مش جاهز ميطلعش.. عن ما حد ركب"، مشددا على اهمية حصول الموظف على حقه حتى يؤدي واجبه بشكل كامل.
وعن تصريح وزير النقل عن رصد 162 عنصر متطرف بالهيئة، وتويعهم على وظائف اخرى، علق، "هتوديهم فين.. السرطان يا معالي الوزير بيتقص، واحد بيودي البلد في داهية"، معتبرا أن السرطان الأساسي ليس الإخوان وإنما الإهمال.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements