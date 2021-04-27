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مستشار الرئيس: الاعتمادات المالية مفتوحة للتعامل مع أزمة كورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:34 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، تعليقا على حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاح كورونا مؤخرًا: "هذا يؤكد أهمية هذه اللقاحات في الوقاية من مضاعفات الإصابات، أو الوقاية، وبأن هذه اللقاحات آمنة".

وتابع "تاج الدين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الدولة تسعى للحصول على أكبر كم من اللقاحات المتوفر، بشرط ضمان أمان وسلامة هذه اللقاحات.

وأضاف أن أزمة كورونا اكدت على ضرورة وجود احتياطي استراتيجي من لقاح كورونا، معقبًا: "الاعتمادات المالية مفتوحة بلا حدود للتعامل مع أزمة كورونا"

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