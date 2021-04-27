"التنمية المحلية": إغلاق أي منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم رفع الإشغالات الموجودة بشارع المعز بسبب التزاحم وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأشار "قاسم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بتشديد الإجراءات الوقائية والاحتراية، وتفعيل الغرامات بمنتهى الحسم لمنع انتشار فيروس كورونا.



