الانتحاري حاول الهرب| "الاختيار 2" يعيد للأذهان تفاصيل تفجير مديرية أمن القاهرة

مع طلوع شمس اليوم الرابع والعشرون من شهر يناير 2014، نفذت الجماعات الإرهابية عملية تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة الذي راح ضحيته 4 شهداء من ضباط وأفراد الشرطة بالمديرية، إضافة إلى إصابة العشرات، وتدمير مبنى مديرية الأمن، وواجهة المتحف الإسلامي وعدد من المحال بمحيط المنطقة





الاختيار يعيد للأذهان كواليس تفجير مديرية أمن القاهرة

أعادت الدقائق الأولى من الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الدرامي "الاختيار 2.. ظل الرجال" كواليس تلك الأحداث للأذهان، وتفجير مبنى المديرية بسيارة مفخخة توقفت أمام مبنى المديرية، بشارع بورسعيد بمنطقة وسط البلد، وراح ضحيته العشرات.





تفجير مبنى المديرية والعثور على أشلاء الانتحاري

قبل دقائق معدودة من تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، رصدت كاميرات المراقبة، وتلاحظ للقوة الأمنية المكلفة بتأمين المديرية، توقف سيارة بالقرب من الحواجز الحديدية أمام المبنى، وتوجه عدد من ضباط وأفراد الشرطة إليها، في محاولة منهم لمعرفة سبب توقفها، لكن لم يحالفهم الحظ، وقبل الوصول إليها انفجرت السيارة، وراح ضحية الحادث 4 شهداء، وأصيبب العشرات، وبفحص موقع الحادث عثرت أجهزة الأمن، على جثمان الانتحاري الذي نفذ عملية التفجير التي وقعت بجوار مديرية أمن القاهرة، وكشفت المعاينة المبدئية للجثة أنها تنتمي لشخص حليق الرأس، مبتور الأصابع، يرتدي جلبابًا، وتبين أن الانتحاري حاول القفز من السيارة قبل الانفجار ولكنه أصيب بسبب شدة التفجير.





الأهالي تجمعوا ضد الإرهاب

لم يمر وقت طويل وتجمع العشرات من أهالي منطقة باب الخلق والسيدة زينب والموسكي، أمام المديرية تنديدًا بالتفجير الانتحاري الذي استهدف المديرية مطالبين بمحاربة الإرهاب وإعدام جماعة الإخوان المسلمين، مرددين هتافات ضد الجماعات الإرهابية منها: "الشعب يريد إعدام الإخوان".. "شرطة وشعب وجيش إيد واحدة".. "حارب حارب الإرهاب".. "حسبى الله ونعم الوكيل".





أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن الحادث

أيام معدودة مرت على العملية الإرهابية وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في محيط مديرية أمن القاهرة، وأدى إلى مقتل أربعة شرطيين، وقالت في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة، "تويتر"، ووصفت قوات الجيش والشرطة بأوصاف تكفيرية.





الداخلية تتوصل إلى منفذي تفجير مبنى المديرية

بدأ قطاع الأمن الوطني، تنسيقًا مع أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عمليات التحري، والبحث وجمع المعلومات حول المشتبه فيه في ارتكاب الحادث الإرهابي، حتى تمكنت من ضبط الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجير.





تصفية " أبوعبيدة" أخطر المتورطين في تفجير مبنى المديرية

وفي مطلع شهر مارس من نفس العام تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد تردد محمد السيد منصور الطوخي- أحد المتهمين في تفجير مبنى المديرية- على إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس شرقي القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات وفي أثناء محاولة ضبطه خلال سيره بتلك المنطقة بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح ناري كان بحوزته "طبنجة" التي بادلته هي الأخرى ولقي مصرعه في الحال.





ويعد "الطوخي" المكنى بـ"أبو عبيدة" من أخطر العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب حادث تفجير مديرية أمن القاهرة.





إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات