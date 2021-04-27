هل هناك إمكانية لفرض حظر تجوال؟ مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هيئة المصل واللقاح تمتلك قدرات كبيرة لتصنيع اللقاحات منذ 100 عام، ومن خلال التجهيزات الجديدة وبالتعاون مع الكثير من الدول، سنوفر قدر كبير من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.





وتابع مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "الدولة تراعي مصلحة المواطن المصري، ونعمل على التوزان ما بين الحالة الاقتصادية.. وصحة المواطن، ولكن الأهم صحة المواطن"



