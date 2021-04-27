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"مساحات إعلانية وحملات ترويجية" خطة لجذب السياحة العربية إلى مصر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:28 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
حسام زيدان
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عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعًا برئاسة وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها دفع الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة والواعدة للسياحة إلى مصر.

تم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء مجلس  الإدارة على مستجدات أعمال الحملة الترويجية لتنشيط حركة السياحة في الأسواق العربية، ومناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها.

كما تم مناقشة أجندة الأحداث والفعاليات السياحية لعام ٢٠٢١ ومدي إمكانية رعاية بعض الفعاليات السياحية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية والتي من شأنها أن تعمل على التواجد في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للمقصد المصري.

وتم تقييم أرشيف الصور والفيديوهات الترويجية لكافة المحافظات والأماكن السياحية والأثرية المختلفة والذي تقوم بإعداده الوزارة لأول مرة تمهيدًا لاستكمال قاعدة البيانات الإلكترونية التي يتم إعدادها لهذا الأرشيف واستكماله، بإلاضافة إلى مناقشة إنشاء وحدة تصوير بالهيئة المصرية للتنشيط السياحي لإنتاج الافلام الترويجية وتصوير الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية واستخدامها في الترويج والدعاية للمقصد المصري.

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