"مساحات إعلانية وحملات ترويجية" خطة لجذب السياحة العربية إلى مصر

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي اجتماعًا برئاسة وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها دفع الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المصدرة والواعدة للسياحة إلى مصر.





تم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مستجدات أعمال الحملة الترويجية لتنشيط حركة السياحة في الأسواق العربية، ومناقشة إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها.





كما تم مناقشة أجندة الأحداث والفعاليات السياحية لعام ٢٠٢١ ومدي إمكانية رعاية بعض الفعاليات السياحية والرياضية والثقافية المحلية والعالمية والتي من شأنها أن تعمل على التواجد في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للمقصد المصري.



