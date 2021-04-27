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هيئة قصور الثقافة: جميع الفعاليات خاضعة لاجراءات احترازية مشددة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
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أكد هشام عطوة   نائب رئيس الهيئة العامة لتنمية القصور الثقافية، أن جميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة  متبعة لكامل الاجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص مواجهة فيروس "كورونا" وتضع نصب أعينها صحة المواطن أولاً.

وأضاف  في مداخلة  هاتفية  خلال  برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "إكسترا نيوز" خلال  شهر رمضان  قائلاً :"نعمل على تحقيق التوازن بين  صحة المواطن عبر تشديد   الاجراءات الاحترازية وتحقيق العدالة الثقافية وفي ضوء تعليمات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتشديد الاجراءات الاحترازية في أية فعالية ثقافية".

وأكد أن الثقافة تراعي نسب التباعد والحضور والحفاظ على أعداد الحاضرين  في الفعالية بحيث لاتكون كثيفة أو مكتظة وفي ذات الوقت تحقيق التباعد مع ضرورة أرتداء الكمامات  وإستخدام المطهرات.

وقال: "ننبه على الرواد بضرورة إرتداء الكمامات وفي حال حضور  شخص دون إرتداء الكمامة لايتم منعه من الدخول لكن يتم منحه كمامه قبل دخوله وإلزامه بإرتدائها".


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