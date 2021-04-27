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عمرو أديب: "مصر الدولة الوحيدة اللي عندها برود في الحصول على لقاح كورونا"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 05:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي عمرو أديب، عزوف المصريين عن الحصول على لقاح كورونا في مصر، معلقا: "شوفوا العالم بره بيحصل إيه.. اللي بيلاقي لقاح بياخده".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، مخاطبا المصريين، "يا جماعة لو سمحتم اطعموا.. أنا مستغرب إحنا الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها برود في التطعيم"، مشيرا إلى أن التدهور في الموجة الثالثة سريعا.

وأشار إلى أن مصر متوفر لديها اللقاح، ومراكز التطعيم، والحصول عليه مجانا، والاطباء متوفرون، ومع ذلك الإقبال ليس كبير.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن وزارة الصحة مستعدة بشكل قوي للتعامل مع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن الاستعداد القوي لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال تصريحات إعلامية، أن التجمعات تهدد بشكل خطير في نشر العدوى، ومن الممكن أن لا تزيد الإصابات حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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