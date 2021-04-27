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أول قرار من الزمالك بعد مشاركة الأهلي لاعبه المصاب بكورونا في قمة اليد

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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كشف حمادة عبد الباري المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد بالنادي ، عن تقديم الزمالك احتجاجًا رسميا إلى الإتحاد المصري لكرة اليد ، بخصوص إشراك النادي الأهلي اللاعب إبراهيم المصري ، في نهائي كأس مصر، وهو يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد عبدالباري أن الاحتجاج الذي سيتقدم به الزمالك اليوم ، سيكون مرفقا معه كل الأدلة التي تثبت إصابة اللاعب إبراهيم المصري قبل المباراة، مضيفاً أنه ثبت أمس أيضًا أن اللاعب مصاب بكورونا وذلك بعد ظهور ايجابية المسحة الخاصة به والتي خضع لها مع المنتخب الأول وتم استبعاده من معسكر المنتخب.

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