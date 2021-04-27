أحمد عثمان لـ"الفجر الفني": تجربتي في "فارس بلا جواز" مختلفة.. ومصطفي قمر شخص متعاون



أعرب الفنان أحمد عثمان، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذى يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية، وهو من بطولة النجم مصطفي قمر.



وكشف أحمد عثمان عن تجربته في فارس بلا جواز، حيث قال: "أجسد دور عكس أحداث المسلسل شخصيه جديدة ومختلفة علي وسعيد بتجربتي في هذا العمل".



وأضاف أنه تم ترشيحه من قبل المخرج معتز حسام، مشيرًا إلى أن التعامل مع الفنان مصطفى قمر ممتع جدًا، معبر عن ذلك قائلاً:"هو شخص متعاون، ونجم كبير وسعيد بالعمل معه".



يذكر أن مسلسل «فارس بلا جواز» بطولة الفنان مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، رندا عبدالسلام، محمد ثروت، طارق الإبيارسليمان عيد، وضيوف شرف من بينهم بشرى، أسماء أبو اليزيد، وأوس أوس، هيدي كرم، هنا شيحة داليا البحيري، تيام مصطفى قمر، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.