Advertisements

أحمد عثمان لـ"الفجر الفني": تجربتي في "فارس بلا جواز" مختلفة.. ومصطفي قمر شخص متعاون

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements

أعرب الفنان أحمد عثمان، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذى يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية، وهو من بطولة النجم مصطفي قمر.

وكشف أحمد عثمان عن تجربته في فارس بلا جواز، حيث قال: "أجسد دور عكس أحداث المسلسل شخصيه جديدة ومختلفة علي وسعيد بتجربتي في هذا العمل".

وأضاف أنه تم ترشيحه من قبل المخرج معتز حسام، مشيرًا إلى أن التعامل مع الفنان مصطفى قمر ممتع جدًا، معبر عن ذلك قائلاً:"هو شخص متعاون، ونجم كبير وسعيد بالعمل معه".

يذكر أن مسلسل «فارس بلا جواز» بطولة الفنان مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، رندا عبدالسلام، محمد ثروت، طارق الإبيارسليمان عيد، وضيوف شرف من بينهم بشرى، أسماء أبو اليزيد، وأوس أوس، هيدي كرم، هنا شيحة داليا البحيري، تيام مصطفى قمر، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 3 ساعات

بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يرد على احتمالية تعرض ريال مدريد للظلم أمام تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ 38 دقيقة

هل هناك إمكانية لفرض حظر تجوال؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة المصري

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص.. حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 28 دقيقة

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

12:34 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

11:02 م

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

11:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى