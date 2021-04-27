محافظ القاهرة ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بحديقة الطفل بمدينة نصر

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، يرافقه نائبه للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل، بنطاق مدينة نصر، وذلك لرفع كفاءتها.





وتشمل أعمال التطوير، إقامة نظام ري جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلي، ورصف جميع الطرقات ببلاط "الإنترلوك"، وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.





كما تشمل أعمال التطوير، رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.



