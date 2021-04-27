Advertisements

محافظ القاهرة ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بحديقة الطفل بمدينة نصر

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:26 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، يرافقه نائبه للمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم صابر، أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل، بنطاق مدينة نصر، وذلك لرفع كفاءتها.

وتشمل أعمال التطوير، إقامة نظام ري جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات وإعادة تطوير الممشى الداخلي، ورصف جميع الطرقات ببلاط "الإنترلوك"، وتقليم الأشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات.

كما تشمل أعمال التطوير، رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة وعمل برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء.

وتقع حديقة الطفل، على مساحة 20 فدانًا، بين شوارع مكرم عبيد وأبوداوود الظاهري وأحمد فخري وعبدالرازق السنهوري بمدينة نصر، وتعد متنفسًا لأهالي المنطقة، كما تضم ملاهي وكافيتريات وملاعب لألعاب الشارع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة القاهرة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة روجينا في وجهها أثناء تصوير "بنت السلطان"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يشترط هذا الأمر قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة قها: اعتماد 2 مليون جنيه لتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع والميادين (صور)

رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال تطوير الشوارع والميادين (صور)

محافظ القاهرة يتفقد حديقة الطفل لمتابعة أعمال تطويرها

محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير حديقة الطفل

محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير حديقة الطفل

من الأهمال لأفضل المتنزهات.. حديقة الطفل "رئة خضراء جديدة بقلب العاصمة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

02:13 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى