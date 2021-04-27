وزير الري الأسبق يكشف عن نقطة ضعف إثيوبيا

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن أديس أبابا تتكون من اكثر من 80 عرقًا، وهذه الأعراق غير متفقة حول الحكومة الإثيوبية، على خلاف مصر التي لا يوجد فيها أي قوميات او أعراق، معقبًا: "نقطة ضعف إثيوبيا هو تعدد الأعراق".





ولفت "مغازي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك مناوشات وصراع ما بين القوميات في إثيوبيا، وهذا الامر يستطيع قراءته من يتابع الملف الإثيوبي تاريخيًا.



