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وزير الري الأسبق يكشف عن نقطة ضعف إثيوبيا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 02:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن أديس أبابا تتكون من اكثر من 80 عرقًا، وهذه الأعراق غير متفقة حول الحكومة الإثيوبية، على خلاف مصر التي لا يوجد فيها أي قوميات او أعراق، معقبًا: "نقطة ضعف إثيوبيا هو تعدد الأعراق".

ولفت "مغازي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك مناوشات وصراع ما بين القوميات في إثيوبيا، وهذا الامر يستطيع قراءته من يتابع الملف الإثيوبي تاريخيًا.

وأشار إلى أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة، وتجاهل كل الدعوات لضرورة وجود اتفاق ملزم، هدفه إرضاء الشارع الداخلي.

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