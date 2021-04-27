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رمزي يحن للقاهرة.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من "القاهرة كابول"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر، بمفاجآت كثيرة وأحداث مثيرة، منها مخطط رمزي الإرهابي الجديد، حنينه إلى القاهرة، زواج حسن بريم.

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "القاهرة كابول" 

مخطط رمزي
اجتماع رمزى، بأعضاء جماعته، حيث ينبههم للأحداث الكبيرة القادمة، ويعلن معهم تشكيل تنظيم وكيان جديد أكبر وأخطر غير طالبان والقاعدة.

مطلب رمزي 
يطلب رمزى من الشيخ نوير البحث عن شباب جدد ولهم علاقة بالتكنولوجيا والعلوم الحديثة، لتمكين التنظيم من التواجد عبر الإنترنت.

الحنين إلى القاهرة
يحن رمزى للقاهرة ويقول لنوير "تحس هناك إنك ملكت الكون يا شيخ نوير.. منكرش إن أنا بحن للرجوع.. وكل ما أحن يجينى صوت يقلى هتدخلها زى ما انت عاوز وحابب".

موافقة ريم على الزواج
يعرض حسن على ريم الزواج، وتخبر ريم حسن بموافقتها على الزواج منه، ويتناقشان حول المكان الذى يرغبون فى العيش به، ويتفقا على العيش بمنطقة السيدة.

افتتاح القناة الجديدة
يقابل الإعلامى طارق كساب "فتحى عبدالوهاب" الشباب فى القناة الجديدة، يوحفزهم للعمل فى القناة لرسم رؤية إعلامية جديدة للإعلام المصرى.


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