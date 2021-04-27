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اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:35 ص
دينا عبد الستار
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يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر.
وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وكانت قد شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها البلاد.
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