اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر.





وتناقش الجلسة أيضًا، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.



