Advertisements

وزير الري الأسبق:أتوقع حل أزمة سد النهضة خلال شهرين

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 06:15 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن مصر طلبت من إثيوبيا أكثر من مرة دراسات حول تصميم السد، ولكن أديس أبابا لم تستجب لطلبات القاهرة.

وأضاف "مغازي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه لا توجد أي معلومات الآن حول إمكانية حدوث مخاطر في جسم سد النهضة، ولكن في حال حدث كارثة طبيعية سيكون هذا السد مدمر.

وتابع وزير الري الأسبق: "عندي يقين بأن هناك حلحلة لأزمة سد النهضة خلال شهرين من الآن، أي قبل الملء الثاني لسد النهضة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الملئ الثاني الفجر

أخبار تهمك

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة روجينا في وجهها أثناء تصوير "بنت السلطان"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على غيابات ريال مدريد ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يشترط هذا الأمر قبل مواجهة الزمالك بالدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجآت جديدة في المفاوضات المصرية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

خبير: سد النهضة يكتسب حصانة حال اكتماله ..ويؤكد: "هنكون أمام قنبلة مائية"

خبير يكشف عن كارثة في مفاوضات سد النهضة (فيديو)

الظلام سيعم 20 مليون.. خبير يصدر تصريح صادم مع الملء الثاني لسد النهضة

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إثيوبيا تستفز مصر لضرب سد لنهضة.. والسبب (فيديو)

وزير الري الأسبق: لا سبيل للتفاوض مجددًا مع إثيوبيا (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

02:00 ص

عاجل.. مصرع وإصابة شخصين في حادث قطار بالسويس

02:13 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى