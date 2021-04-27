وزير الري الأسبق:أتوقع حل أزمة سد النهضة خلال شهرين

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، إن مصر طلبت من إثيوبيا أكثر من مرة دراسات حول تصميم السد، ولكن أديس أبابا لم تستجب لطلبات القاهرة.





وأضاف "مغازي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه لا توجد أي معلومات الآن حول إمكانية حدوث مخاطر في جسم سد النهضة، ولكن في حال حدث كارثة طبيعية سيكون هذا السد مدمر.



