Advertisements
هل هناك فئات محصنة من فيروس كورونا؟ "المصرية للمناعة" تجيب
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:55 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مجدي بدران، عضو اللجنة المصرية للمناعة والحساسية، إن مريض الحساسية الموسمية مع قدوم فصل الربيع يعلم جيدًا بأنه سيعاني من الحساسية، خاصة مع تطاير حبوب اللقاح.
وتابع "بدران"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الأعراض الكلاسيكية للكورونا تتمثل في السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، والحساسية الجلدية، وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولا يجب أن يحدث لبس ما بين الحساسية الموسمية والكورونا.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لممارسة الرياضة، وتعزيز الجهاز المناعي من خلال تناول الخضروات والبصل والثوم، لأن هذه الأشياء ترفع الجهاز المناعي بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا توجد فئة محصنة من فيروس كورونا سواء الأطفال او الحوامل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements