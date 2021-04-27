هل هناك فئات محصنة من فيروس كورونا؟ "المصرية للمناعة" تجيب

قال الدكتور مجدي بدران، عضو اللجنة المصرية للمناعة والحساسية، إن مريض الحساسية الموسمية مع قدوم فصل الربيع يعلم جيدًا بأنه سيعاني من الحساسية، خاصة مع تطاير حبوب اللقاح.





وتابع "بدران"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن الأعراض الكلاسيكية للكورونا تتمثل في السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، والحساسية الجلدية، وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولا يجب أن يحدث لبس ما بين الحساسية الموسمية والكورونا.



