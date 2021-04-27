وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

زف الدكتور حسام مغازي، وزير الري الأسبق، بشرى سارة للمصريين حول إمكانية حل أزمة سد النهضة، قائلاً: "تعين الولايات المتحدة مبعوثًا خاصًا للتعامل مع أزمة سد النهضة، شيء مبشر لمحاولة نزيع فتيل الأزمة، كما أن زيارة ولي العهد الإمارات الشيخ محمد بن زياد، أمر هام في اطار التعاون العربي لحل هذه الأزمة".



ولفت "مغازي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن بعض الدولة العربية أطلقت تصريحات لتأييد مصر في أزمة سد النهضة، من خلال الحديث على أن الأمن المائي المصري جزء من الأمن القومي العربي، مضيفًا أن السودان بدأ يشكل فرقًا قانونية لمقاضاة إثيوبيا، وهذا توجه جديد من الخرطوم، كما أعلن السودان إعداد جولات إفريقية لشرح التعنت الإثيوبي في هذه الأزمة.



وأشار إلى إن أديس أبابا تتكون من اكثر من 80 عرقًا ، وهذه الأعراق غير متفقة حول الحكومة الإثيوبية، على خلاف مصر التي لا يوجد فيها أي قوميات او أعراق، معقبًا: "نقضة ضعف إثيوبيا هو تعدد الأعراق".



وأضاف أن هناك مناوشات وصراع ما بين القوميات في إثيوبيا، وهذا الامر يستطيع قراءته من يتابع الملف الإثيوبي تاريخيًا، مشيرًا إلى أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة، وتجاهل كل الدعوات لضرورة وجود اتفاق ملزم، هدفه إرضاء الشارع الداخلي .

