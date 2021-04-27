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هند صبري تعاتب أحمد عز على علاقتهما.. أبرز أحداث الحلقة الرابعة عشر من "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "هجمة مرتدة"، بظهور الفنان أحمد صلاح حسنى، وعودة نور محمود للأحداث من جديد بمشهد في شرق أوروبا، حيث أخبره أحمد صلاح حسنى بمعلومات مهمة ينبغي عليه أن يقوم بتوصيلها إلى الضابط رفعت المسيرى "هشام سليم".

تتوالي الأحداث ويظهر أحمد عز "سيف العربى" وجها لوجه أمام دينا "هند صبرى"، حيث فاجأها الأول بوجوده أمامها، وقال لها وحشتينى، لتعطي له الأخيرة درسا في أن ما يقوله لا يصح، قائلة: "انت العشم واخدك ليه، هو انت فاكر انى اخدك لجدى واقولك تخطبنى، مش أنت عارف أننا مش هينفع يبقى في بينا حاجة".

كما أخبرته أيضا بأن كل ذكرياتهما حبيسة كتاب مقفول، واستدلت بأنهما فى حياتهما كلها لم يلتقطا صورة واحدة، متسائلة هل ينفع وجود علاقة بهذا الشكل؟".

اجتمع هشام سليم "رفعت المسيرى" بنضال الشافعى وندى موسى تحدث فيه عن أن أحمد صلاح حسنى "عمار" يعرفه من 12 عاما، وإذا طلب مقابلة فبالتالى هناك شيء مهم سيحصل.

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.

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