موعد مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





وتأهل نادي ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد إقصاء فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين تأهل تشيلسي بعد إقصاء فريق بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



