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وكيل أعمال كارتيرون يكشف كواليس أزمة أسامة نبيه وقرار مدرب الزمالك

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:23 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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كشف حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن كواليس ما حدث في الساعات الماضية بين كارتيرون وأسامة نبيه.

وقال حازم فتوح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كارتيرون لم يطلب رحيل أسامة نبيه، هو بيحترم الجهاز الفني والي معاه، كارتيرون اصدر قرار بإن مفيش حد يتكلم من الجهاز الفني او الاداري سواء في التلفزيون او اي وسيلة اعلامية لفرض تركيز أكبر على الفريق".

وتابع "المدير الفني له الحق في اصدار اي قرار بشأن الفريق وده وفقًا للعقد بين النادي وكارتيرون، هو هدفه مصلحة كيان نادي الزمالك وعاوز يعمل حالة تركيز للفريق وده".

وواصل "فتوح لم يطلب مني سوى أن أقوم بتبليغ ادارة النادي بالقرار ده قبل اخطار اللاعبين به وهو ما تم وأبلغت به المستشار عماد عبد العزيز وأكد لي انه من حق كارتيرون اصدار اي قرار يصب في مصلحة الفريق".

وأردف فتوح "معرفش ليه أسامة نبيه معترض على القرار، كارتيرون معندوش اي توجه بشأنه سواء باستمراره او من عدمه، كارتيرون يحترم ويقدر أسامة نبيه، هو اصدر قرار من أجل مصلحة الفريق".

واختتم فتوح تصريحاته "كارتيرون متمسك بتنفيذ القرار عليه هو نفسه، هو كمان مش بيتكلم غير في المؤتمرات الصحفية".

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