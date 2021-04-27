زواج روجينا وأحمد مجدي.. أبرز أحداث الحلقة 15 من مسلسل 'بنت السلطان'

عُرضت منذ ساعات الحلقة 15 من مسلسل 'بنت السلطان' بطولة النجمة روجينا ، وشهدت الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة.



وبدأت الحلقة بطلب ندى موسى 'غادة' من أحمد مجدي 'حسام' بأنه يجب إخراج محمود حافظ 'جابر' من السجن حتى يتمكن من إجراء الانتخابات حتى لا يأتي اسمه أواسمها في محضر بالنيابة حتى لا يؤثر ذلك على نفوذه بالانتخابات، وطلبت منه أن يجعل روجينا !منار' أن تتنازل عن القضية التي رفعتها ضد جابر بعد أن قام بخطفها ولكنه أخبرها أنه من الصعب أن يقنع منار أن تفعل ذلك.



وقررت عزة أن تغير من نفسها وتتقمص شخصية توأمها منار فتذهب الكوافير وتقوم بتغيير شعرها وطريقة لبسها ، وبعد مرور ثلاث شهور تزوج حسام من عزة في حفل كبير حضره الأهل والأقارب وعدد من رجال الأعمال ، وهذا ما جعل غادة تُصاب بانهيار عصبي بسبب زواج حسام من عزة فتقوم غادة بتناول عدد من المواد المخدرة.



وشهدت الأحداث قيام محمد أوتاكا 'ريشة' بسرقة لهاتف باسم سمرة 'حمو' بمساعدة حبيبتع وردة ، وذلك أثناء دفن وجنازة والدته من أجل الوصول إلى الرجل الكبير لتجارة المخدرات والذي يعمل حمو معه وليتولى مكانه.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

