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عبد الباري: ثلاثي يد الأهلي شاركوا في نهائي الكأس وهم يعلمون أنهم مصابون بكورونا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد حمادة عبد الباري، المدير الإداري بنادي الزمالك لكرة اليد، أنهم يضعوا النقاط على الحروف بخصوص المباراة. 

وقال عبد الباري خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نحن نضع النقاط على الحروف بخصوص المباراة، بنأكد ان إبراهيم المصري شارك وهو مصاب بكورونا والجميع يعلم ذلك".

وأكمل: قلت يوم المباراة أن يوم الأحد في المعسكر سنتأكد عندما يخضع لمسحة مع المنتخب وهذا حدث بالفعل".

وتابع: "كنا نعلم أن عمر سامي وعمر ابراهيم مصابين بكورونا ومع ذلك شاركوا، لن اعترض على نتيجة المباراة".

وأتم: "الكأس لا يعنيني في شيء، أتحدث عن الرياضة وأن هذه اللاعيبة شاركت وهي تعلم أنها مصابة".

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