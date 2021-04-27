تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





وتأهل نادي ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد إقصاء فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين تأهل تشيلسي بعد إقصاء فريق بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فرنانديز، رافائيل فاران، ​إيدير ميليتاو​، داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.



