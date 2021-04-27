Advertisements

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي نادي ريال مدريد الإسباني أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره تشيلسي، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.

وتأهل نادي ريال مدريد للدور نصف النهائي بعد إقصاء فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة، في حين تأهل تشيلسي بعد إقصاء فريق بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: ناتشو فرنانديز، رافائيل فاران، ​إيدير ميليتاو​، داني كارفخال.
خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

أخبار تهمك

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

هل هناك إمكانية لفرض حظر تجوال؟ مستشار الرئيس يجيب

منذ ساعة و 21 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يستعد لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ ساعة و 11 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ربع ساعة

بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. حقيقة استبعاد نجم الأهلي من مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعتين

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

01:04 ص

ضربة مدوية.. الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام المصري

12:34 ص

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

10:50 م

عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

11:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى